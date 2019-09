Digitale Grabsteine sind „fachlich kein Problem“

„Aus fachlicher Sicht spricht nichts gegen digitale Grabsteine auf Innsbrucks Friedhöfen." Das ist das Resümee von Alexander Legniti, Referatsleiter der städtisch verwalteten Friedhöfe in Innsbruck.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Wie gestern berichtet, hat sich u. a. der Gemeinderat in Zell am Ziller gegen digitale Grabsteine, die der Innsbrucker Steinmetz Peter Lutz anbietet, auf dem Gemeindefriedhof ausgesprochen. Am Pradler Friedhof in Innsbruck soll indes in den nächsten Wochen der erste digitale Grabstein Tirols aufgestellt werden. Es würde diesbezüglich aber noch juristischer Abklärungen bedürfen, informiert Legniti weiter.

Wer mit einem Grabmal ein Denkmal auf einem Innsbrucker Friedhof errichten wolle, müsse einen Denkmal­antrag stellen und eine Skizze mit der planlichen Darstellung davon samt Maßen einreichen. „Wenn die Maße passen, die Pietät nicht verletzt wird und die Sicherheit nicht gefährdet ist, gibt es aus fachlicher Sicht keinen Grund, einen digitalen Grabstein abzulehnen", erläutert Legniti. Man sei in Innsbruck für Vielfalt auf den Friedhöfen. Die Grabdenkmäler sind daher aus Stein, Holz, Metall und Glas und individuell gestaltet.

Laut dem Referatsleiter ist die Innsbrucker Friedhofsordnung derzeit in Bearbeitung und es gelte abzuklären, ob etwa aus juristischer Sicht hier noch etwas einzufügen wäre. Steinmetz Peter Lutz erklärt, dass es mit dem Datenschutz keine Probleme gebe. Lutz: „Der erlischt bei Verstorbenen." (Angela Dähling)