Imsterberg: Die letzten Schrankenwärter werden überflüssig

Von Thomas Parth

Imsterberg – 73 Prozent der Zugfahrten auf weiten Teilen des ÖBB-Streckennetzes in Tirol und Vorarlberg werden bereits zentral von der Betriebsführungszentrale in Innsbruck abgewickelt. Dabei werden Signale, Weichen, die Kundeninformation und gegebenenfalls auch Eisenbahnkreuzungen zentral gesteuert. Der dichter und schneller werdende Zugverkehr mache diese Umstellungen von Mensch auf Elektronik, wie aktuell in Imsterberg, nötig, so ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.