Week for Future: Zeichen setzen für den Klimaschutz

Kitzbühel, St. Johann i. T. – Eine ganze Woche im Zeichen des Klimas – im Zuge der „Week for Future“ soll auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. Zum Auftakt der „Week for Future“ am Freitag nahmen in ganz Österreich über 780 Orte teil und organisierten unter „Austria for Future – dein Ort für die Zukunft“ Aktionen. An diesem Tag gab es auch Aktionen in Kitzbühel und St. Johann. So trafen sich Kitzbüheler Bürger an der Ortseinfahrt in die Stadt, an der Schwarzen Brücke, um auf den Klimawandel und dessen Folgen aufmerksam zu machen.

Jeweils um 14 Uhr waren die Treffen angesetzt. In St. Johann versammelte man sich am Ortsschild in der Weitau, um zu zeigen, dass den St. Johannern der Kampf gegen die Klimakrise wichtig ist. Es kamen an die 50 Leute, mit dabei auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden. Nach einer kurzen Ansprache wurde das gemeinsame Foto gemacht – mit den selbstgestalteten Plakaten und Demo-Schildern.

„Es geht uns darum, ein sichtbares Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass auch in Kitzbühel der Klimawandel ein Thema ist. Die Menschen sollen sensibilisiert werden“, sagt eine Teilnehmerin in Kitzbühel. (aha)