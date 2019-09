Großes Jubiläum des ältesten Turnvereins Landecks

Landeck – Der Pädagoge und Publizist Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), der den Grundstein für die deutsche Turnbewegung legte, ist den Funktionären des Landecker Turnvereins Jahn weiterhin Vorbild. „Boden- und Geräteturnen hat nichts an Aktualität verloren“, würdigte Christoph Emmerling, Bezirksobmann des Allgemeinen Sportverbandes Österreich (ASVÖ), den Einsatz des Landecker Vereins für Sport und Bewegung. Anlass war eine Jubiläumsfeier: Der Turnverein mit Obmann Roland König feierte kürzlich seine Gründung vor 115 Jahren sowie die Wiedergründung vor 50 Jahren. „Wir sind der älteste Sportverein und einer der ältesten Vereine von Landeck“, hob König hervor. Beim Totengedenken vor dem Gedenkstein auf der Trams hob „Turnbruder“ Martin Hochstöger hervor: „Wir sind zur Pflege der Erinnerungskultur verpflichtet.“

Für langjährige Mitglieder gab es Jubiläumsurkunden. Der ASVÖ überreichte drei Ehrenzeichen – in Gold an Roland König und Irmgard Pockberger, in Silber an Gerhard Simperl. Unter den Gratulanten hob BM Wolfgang Jörg die sportlichen Verdienste des Vereins hervor. (hwe)