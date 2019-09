Die Fundamente des Emile-Béthouart-Stegs über den Inn werden in zwei Bauphasen erneuert. Der Inn-Übergang ist während der gesamten Bauzeit benutzbar. Die erste Bauphase startet am 30. September am orographisch linken Innufer, also in St. Nikolaus. Sie wird voraussichtlich im Jänner 2020 abgeschlossen. Anschließend werden die Bauarbeiten am orographisch rechten Ufer fortgesetzt. Die gesamte Sanierung dauert bis Mai 2020. (TT)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter