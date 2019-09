„Gras“ aus Automaten: CBD-Marihuana in Tirol rund um die Uhr erhältlich

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Geschäft mit dem CBD-Marihuana boomt. In den USA schon lange, mittlerweile aber auch in Tirol. Das zeigt die zunehmende Anzahl von Shops, die die legale Alternative zum verbotenen „Gras“ vertreiben. Mittlerweile ist die Substanz mit dem angeblich großen Entspannungsfaktor auch bei Tankstellen und in einigen Supermärkten erhältlich. Selbst in den Nachtstunden und an den Wochenenden ist das vermeintliche Wundermittel verfügbar – dafür sorgen inzwischen Selbstbedienungsautomaten.