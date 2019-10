Frau im Rollstuhl in Innsbrucker Hallenbad übel beleidigt

Von Marco Witting

Innsbruck – „Absurd“ – eine andere Beschreibung fällt Frau G. nicht ein. Absurd sei der Saunabesuch vor einigen Monaten gewesen. So unglaublich und unbeschreiblich, dass er noch immer nachhallt. Nicht nur bei der Frau. Sondern auch bei ihrer damaligen Begleiterin. Und den Bäderverantwortlichen der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). G., durch eine progressive Muskelerkrankung stark in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf den Rollstuhl angewiesen, wurde direkt und indirekt in der Sauna von zwei Damen wegen ihrer Behinderung beleidigt. Übelst beleidigt.