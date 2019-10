Jüdisches Leben in Tirol: „Ich für mich hab‘ keine Angst“

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Mit drei Freunden steht ein 21-Jähriger am 9. September früh morgens vor einem Berliner Nachtclub, unterhält sich mit ihnen auf Hebräisch. Ein unbeteiligter Mann hört das, geht auf ihn zu und boxt ihm ins Gesicht. Die Polizei vermutet, wie mehrere deutsche Medie­n berichten, ein antisemitisches Motiv hinte­r der Tat. So wie immer häufiger in jüngerer Vergangenheit. Nicht nur in der deutschen Hauptstadt häufen sich solche Delikte. Warschau, München, Paris waren seit Jahresbeginn Schauplatz juden­feindlicher An- und Übergriffe.