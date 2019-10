Ein besonderes Wiedersehen in Imst: “Heimkehr“ für Vietnam-Flüchtlinge

Von Matthias Reichle

Imst — „Die Flucht war für uns ein Trauma. Wir haben geglaubt, wir sterben", erinnert sich Dang Van Phuc. Er hat den Vietnamkrieg und viele Tote gesehen, wäre fast verhungert und verdurstet und war fünf Tage auf See, bedroht durch Piraten. 18-jährig strandete er 1979 in einem Flüchtlingslager in Malaysia. Da kam Helmut Kutin. „Er hat gefragt: ,Wollt ihr nach Österreich?' Wir wussten nicht, was oder wo Österreich ist, aber er war so nett", erzählt der heute 58-Jährige. So kam er ins SOS-Kinderdorf in Imst — nur mit kurzen Hosen. „Es war sehr kalt, wir haben zum ersten Mal Schnee gesehen."

Gestern gab es dort ein besonderes Wiedersehen. Frauen und Männer, die vor 40 Jahren als Kinder vor den Folgen des Vietnamkriegs geflüchtet waren, besuchten jenen Ort, wo sie am 14 . Oktober 1979 einen sicheren Hafen gefunden hatten. Einige kamen von weit her, wie Nguyen Thi Dang, die in Kalifornien lebt. „Willkommen zuhause", begrüßte sie Helmut Kutin. Es war ein emotionales Wiedersehen. Immer wieder wurde der ehemalige Präsident von SOS- Kinderdorf International umarmt. Die Imster hätten die Menschen damals „mit Begeisterung aufgenommen und wirklich integriert. Vielleicht könnte man heute davon lernen", mahnte er.

Es waren herzliche Momente. Unter anderem war auch Lea Jehle gekommen. Damals als junge Lehrerin an der Hauptschule Prutz/Ried hatte sie den Kindern den ersten Deutschunterricht gegeben. Ganz allein — ohne Eltern und Geschwister — fand 1979 auch der 14-jährige Nguyen Van Teo im Gmeinerhaus eine neue Heimat. Zwei Jahre war er in Imst und hat sehr gute Erinnerungen daran. „Wir waren neun Leute im Haus, zwei Mädchen und sieben Burschen", erzählt er. Bis heute arbeitet er in einem Unternehmen des SOS-Kinderdorfs. Mit Trinh Tran legte er einen Kranz am Grab von Hermann Gmeiner ab.

