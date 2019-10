Religion, aber ohne Gott: Atheisten fordern offizielle Anerkennung

Von Beate Troger

Innsbruck, Wien – Es wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich. Die Atheistische Religionsgemeinschaft (ARG) möchte offiziell als religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt werden. „Wir bereiten uns darauf vor, beim Kultusamt in Wien den formellen Antrag einzureichen“, kündigt ARG-Präsidiumsmitglied Wilfried Apfalter an.