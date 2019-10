“Equal Pay Day“ in Tirol: Ab heute arbeiten Tirolerinnen umsonst

Innsbruck – Der 11. Oktober 2019 ist ein Stichtag. Heute ist so genannter „Equal Pay Day“ und alle Tirolerinnen arbeiten, im Gegensatz zu den Tirolern, bis zum Jahresende umsonst. Natürlich nur symbolisch, die Aktion soll aber die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen verdeutlichen. Hierzulande ist der Unterschied bei den Einkommen zwischen den Geschlechtern groß. Weibliche Arbeitnehmer verdienen (brutto) um 22,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das ist laut einer Analyse der Arbeiterkammer (AK) der zweitschlechteste Wert bundesweit. Für ganz Österreich fällt der „Equal Pay Day“ auf den 21. Oktober.

Auch wenn Frauen zunehmend erwerbstätig seien, blieben die Unterschiede „betreffend Teilzeit, Betreuungspflichten und Einkommen zwischen den Geschlechtern groß“, mahnt der Tiroler Ableger des Frauenvolksbegehrens, bei dem vor etwa einem Jahr über 500.000 Menschen für mehr Gleichberechtigung bei der Bezahlung unterzeichnet haben. Die Aktivistinnen erneuern aufgrund des großen Unterschieds bei den Einkommen erneut ihre Forderungen nach voller Lohntransparenz oder etwa der verpflichtenden Erstellung konkreter Maßnahmenpläne zum Abbau von Einkommensdifferenzen bei gleichwertiger Arbeit.

Wie es der Zufall will, fällt der „Equal Pay Day“ in Tirol heuer auf den internationalen Mädchentag, der auf die Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen hinweisen soll. Es sei wichtig, dass „Frauen und Mädchen Gleichstellung massiv einfordern und Emanzipation und Selbstständigkeit Tag für Tag leben“, sagt Frauenlandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Einer der Gründe, warum die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen so groß ist, seien tief verwurzelte Stereotype, die bei Mädchen etwa dazu führen, schlecht bezahlte Berufe zu ergreifen.

Darauf lässt sich auch aus der von der Tiroler Wirtschaftskammer veröffentlichten Lehrlingsstatistik für 2018 schließen. Die häufigsten Lehrberufe bei Mädchen waren Einzelhandelskauffrau (23,8 Prozent), Bürokauffrau (10,9 Prozent) und Friseurin (9,6 Prozent). „Wir müssen diese Rollenbilder weiter aufbrechen“, meint Fischer. Frau zu sein heiße nicht, dass ein Job im Technik- oder Internetsektor ausgeschlossen sei. In der breiten Gesellschaft müsse hier ein Umdenken stattfinden. (bfk)

