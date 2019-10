Rotes Kreuz auf neuen Wegen

Das Österreichische Rote Kreuz finanziert sich zu einem guten Teil über Spenden. Im vergangenen Jahr waren es 72 Millionen Euro, die so und durch Mitgliedsbeiträge in den Kassen der Organisation landeten. Das Geld floss in die zahlreichen Aktivitäten des Roten Kreuzes wie in den Rettungsdienst, die Sozialhilfe bis hin zu Blutspenden und Katastrophenhilfe. Allerdings drohen dem Roten Kreuz auf lange Sicht die Spender auszugehen — schließlich ist der durchschnittliche Spender rund 75 Jahre alt. Die Organisation will daher das Lukrieren von Geldern nachhaltiger gestalten und künftig vermehrt auch jüngere Menschen ansprechen. In Zusammenarbeit mit dem Crowdfinancing-Anbieter Conda wurde deshalb eine Spendenplattform umgesetzt. Unter www.jetzt-helfen.at können Beteiligte nun selbst entscheiden, wie viel sie für welche Kampagne spenden möchten. Durch die Unterstützung der „Crowd" soll künftig beispielsweise die Realisierung von Projekten in den einzelnen Landesverbänden ermöglicht werden. Die so generierten Mittel fließen zu 100 Prozent in die Finanzierung der Projekte und sind steuerlich absetzbar. (TT)

