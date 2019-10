Imster Wasser erhielt wieder den Segen

Seit Jahren veranstaltet die Brunnengemeinschaft den Imster Brunnentag mit gleichzeitiger Segnung des Wassers — auch heuer begangen beim „Jungbrunnen" vor dem Pflegezentrum Imst-Gurgltal. Zuletzt wurden drei neue Wasserspender errichtet: der Argilla-Brunnen auf Arzill, der Fasnachtsbrunnen bei der Apotheke und der wieder aufgestellte Marienbrunnen in der Malchbachgasse (Insidern besser bekannt als „hinterer Widum"). Obmann Ernst Santer betonte in seiner Ansprache die Notwendigkeit einer guten Wasserversorgung. Daher rief die Brunnengemeinschaft bei dieser Veranstaltung um Spenden für eine Wasserversorgung in Nepal auf. Mit im Boot sind auch die „Ingenieure ohne Grenzen". Anschließend wurde der neu aufgestellte Brunnen in der Malchbachgasse gesegnet. Die Feierstunde wurde von der Schölfeler Musig festlich umrahmt. (peja)