Flächendeckende Netzstörung bei A1: Was tun, wenn der Notruf nicht geht?

Innsbruck, Wien – Wegen eines Hardwarefehlers ist es am Montag ab 9.30 Uhr in Österreich zu Beeinträchtigungen im A1-Festnetz gekommen. Davon betroffen waren auch Notrufnummern von Einsatzorganisationen.

Der Schaden sei mittlerweile behoben, das fehlerhafte Teil ausgetauscht, sagte Unternehmenssprecherin Livia Dandrea-Böhm der APA. Es würde aber noch einige Zeit dauern, bis alles wieder zu 100 Prozent läuft.

Die Leitstelle Tirol berichtete, dass auch sie von den Störungen sind. Teilweise kämen Leute, die Notrufnummern wählen, nicht mehr durch.

Man solle mehrfach versuchen, anzurufen und bei einem Wählton bzw. Freizeichen auf jeden Fall in der Leitung bleiben und warten, so die Pressestelle. Da die Störungen nur zeitweise auftreten. Sollte ein Durchkommen bei den Notrufnummern dennoch nicht möglich sein, bitte man darum, die nächste Feuerwehrstation aufzusuchen. „Alle Feuerwehrhäuser sind derzeit von Feuerwehr-Einsatzkräften besetzt. Notfälle werden dann sofort per Funk weitergeleitet“, so ein Sprecher der Leitstelle Tirol. (APA, TT.com)