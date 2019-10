Wohngruppe startet neuen Lebensabschnitt

Für vier Klienten des Netzwerks St. Josef in Mils begann mit dem Einzug in einer mobil begleiteten Wohngemeinschaft in Hall der Weg in Richtung Selbstbestimmung. Die individuelle Gestaltung der Lebenssituation soll in den kleinen Wohneinheiten möglich werden. Die vier Klienten sind bereits jetzt in den Tagesstrukturen unterschiedlicher Einrichtungen beschäftigt. Was sie tagsüber an Erfahrungen sammeln und an Aufgaben bewältigen, kommt ihnen auch in den Abläufen zugute, die ihre Freizeit, somit auch die gemeinsame Wohnsituation, bestimmen. Der Alltag mit Einkäufen, Haushaltsarbeiten, organisatorischen Tätigkeiten und persönlichen Interessen verlangt ein Miteinander, Kommunikation, Übersicht und Aufgabenverteilung. Unterstützung erhalten sie durch Mitarbeiter des Netzwerks St. Josef. Sie begleiten die Gruppe im mobilen Wohnen im Ausmaß von 70 bis 75 Stunden pro Monat.

„Die Freude an den eigenen vier Wänden, am Einrichten, an der Zeit allein zu Hause und an allem, was sie mit teils großem Selbstbewusstsein völlig ohne Unterstützung umsetzen und schaffen, ist ihnen anzusehen. Die damit verbundenen Erfolgserlebnisse sind auch für uns eine Bereicherung. Neue Kontakte und Beziehungen entstanden schon während des Einzuges und der Vorbereitungsarbeiten. Damit rücken wieder vier Menschen einen Schritt weiter in die Mitte der Gesellschaft", erklärt Veronika Mair, Leiterin der Tagesstruktur des Netzwerks St. Josef in Mils.

Die Gestaltung der kleinen, barrierefreien Lebensorte für Menschen mit Behinderung ist ein erfolgreiches Modell, das sich bereits für viele Klienten bewährt hat. (TT)