Eine Festwoche zum Geburtstag: Uni Innsbruck wird heute 350 Jahre

Innsbruck - Die Alma Mater hat Geburtstag: Heute vor genau 350 Jahren, am 15. Oktober 1669, wurde die Universität Innsbruck offiziell von Kaiser Leopold I. gegründet. Ihren heutigen Namen erhielt sie dann fast 160 Jahre später, als sie unter Franz I. als Leopold-Franzens-Universität (Alma Mater Leopoldo-Franciscea) 1827 wieder errichtet wurde.

Eine lange Zeit, aus heutiger Sicht, aber eigentlich hätte Innsbruck sogar schon gut 100 Jahre früher eine Universität haben können - wenn die Umstände anders gewesen wären. „Ferdinand I., römisch-deutscher Kaiser von 1558 bis zu seinem Tod 1564 und davor schon Herrscher in den Habsburgischen Erblanden, plante spätestens ab 1543 eine Universität in Innsbruck", wird der Historiker Prof. Heinz Noflatscher in der Jubiläumsausgabe der Uni-Zeitschrift Wissenswert zitiert. Für eine neu ausgearbeitete Universitätsgeschichte setzte sich Noflatscher zum Jubiläumsjahr intensiv mit der Gründung und den Vorläufern der Universität Innsbruck auseinander.

Ferdinand I., Enkel von Kaisers Maximilian I., hatte laut Noflatscher seine Kindheit und Teile seiner Jugend in Spanien verbracht, war katholisch geprägt und bewunderte die dortigen maßgeblich von katholischen Geistlichen geführten Universitäten. Nach dem Vorbild der theologischen Kollegien in Valladolid und Alcalá sollte also auch in Innsbruck ein Kolleg entstehen — in seinem Testament von 1543 verfügte Ferdinand I. die Errichtung dieses Kollegs spätestens nach seinem Tod, begonnen wurde aber dann noch zu seinen Lebzeiten damit.

Erste Universitätsgründungs-Anläufe scheiterten

Betreiben sollten die Institution Chorherren — die Suche danach gestaltete sich aber schwierig. „Die religiösen Spannungen zwischen den christlichen Konfessionen zu der Zeit, aber auch Ferdinands eigene Ansprüche haben letzten Endes dau geführt, dass Ferdinand schlicht kein für die Lehre geeignetes deutschsprachiges Ordenspersonal gefunden hat — und das über mehrere Jahre hinweg", erläutert Noflatscher. Das eigens dafür errichtete Kolleg, das heutige Volkskunstmuseum mit Hofkirche, übernahmen schließlich 1563 Franziskaner aus dem Veneto — eine Alternative mit Ordensleuten von nördlich der Alpen hatte es offenbar schlicht nicht gegeben. „Die Franziskaner stießen, auch aufgrund ihrer italienischen Muttersprache, bei den Städtern nicht auf uneingeschränkte Sympathie und übernahmen statt der Lehre dann nur noch die Liturgie der neu errichteten Hofkirche", so der Historiker.

Erneute Anläufe eine Universität zu gründen, scheiterten um 1600 abermals, der Diskurs über eine Landesuniversität in Tirol ebbte allerdings bis zur Gründung nie vollständig ab. Die Jesuiten blieben daran interessiert, die Tiroler Landstände auch, und bereits 1646 diskutierte der Landtag darüber. Endgültig soweit war es, wie bekannt, 1669 endlich: Leopold I. war nun Kaiser, er erlaubte die Finanzierung durch den Haller Salzaufschlag — von jedem in Tirol verkauften Fuder Salz aus Hall sollte die Universität zwölf Kreuzer erhalten. Und so schlug ihre Geburtsstunde.

Anfangs im Jesuitengymnasium beheimatet

Räumlich war die Universität zuerst noch im Jesuitengymnasium untergebracht, 1673 zog man dann auch mit den philosophischen Vorlesungen in die heutige Herrengasse. Der Übergang vom Gymnasium in die Universität war fließend: „Im ersten Studienjahr 1669/70 wurden Logik und bereits Physik gelesen, im folgenden Jahr dem Curriculum der Jesuiten gemäß die Metaphysik, der letzte Kurs des philosophischen Studiums. Die Professoren lehrten damals alle drei Kurse, stiegen also wie im Gymnasium mit den Studenten auf", weiß der Historiker.

1671 folgten der Philosophischen Fakultät eine Theologische und eine Juridische und 1674 die Medizinische Fakultät. Im April 1677 lehrten dann bereits 14 Professoren an der Universität Innsbruck. Auch spätere Krisen sollte die Universität letztlich gut überstehen, der Grundstein war gelegt: Heute besteht sie aus 16 Fakultäten, über 260 Professoren und Professorinnen und über 3.200 weitere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen und lehren an der Universität.

Zahlen zur Uni Innsbruck Studierende insgesamt: 27.048

Internationale Studierende: 11.410 (42,2 Prozent)

Absolventen: 4077

Partnerhochschulen: 300

Studienfächer: 129

Lehrveranstaltungen: ca. 4000 pro Semester

Mitarbeiter insgesamt: 5006

Publikationen: 4146

Budget gesamt: 301,3 Mio. Euro

Drittmittelerlöse und eigene Einnahmen: 60,7 Mio. Euro