Wien — Wenn in der Nacht auf Freitag das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft tritt, stellt sich die Frage, wie dieses kontrolliert wird. Und auch, welche Strafen drohen - für Raucher und Wirte. Dazu gibt es in den Bundesländern durchaus unterschiedliche Ansätze.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden