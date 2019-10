Hohe Bundesauszeichnung für Uni-Vizerektoren Bandtlow und Loidl

Innsbruck – Im würdigen Ambiente des Parissaals im Alten Landhaus in Innsbruck wurden am Dienstag – am historischen Gründungstag der Innsbrucker Universität – zwei Mitglieder des Rektoratsteams der Medizinischen Universität Innsbruck mit hohen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Aus den Händen der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Iris Rauskala, erhielt Christine Bandtlow das „Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“. Peter Loidl wurde mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“ ausgezeichnet.

In ihrer Ansprache betonte Rauskala, es gebe „wohl kaum zwei bessere Biographien als die von Professorin Christine Bandtlow und Professor Peter Loidl, die das Zusammenspiel von Wissenschaft und Forschung sowie Studium und Lehre besser veranschaulichen könnten: Christine Bandtlow ist eine Schlüsselfigur für die internationale Vernetzung des Wissenschaftsstandortes Tirol. Peter Loidl ist ein Universitätsmanager, dessen Wirken das qualitätsbewusste Heranwachsen des ärztlichen Nachwuchses abgesichert hat. Ich gratuliere beiden sehr herzlich.“

Auch der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, W. Wolfgang Fleischhacker, freute sich, dass die Leistungen seiner KollegInnen im Rektoratsteam auch außerhalb von Tirol Anerkennung finden. „Ich schätze Christine Bandtlow und Peter Loidl nicht nur als kompetente und engagierte Mitglieder unseres Teams ungemein. Sie haben sich zudem in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit am Universitätsstandort Innsbruck um den Ausbau der universitären Medizin und der medizinischen Forschung sowie Lehre höchst verdient gemacht.“

Die Medizinische Universität Innsbruck (MUI) mit ihren rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 3000 Studierenden ist gemeinsam mit der Universität Innsbruck die größte Bildungs- und Forschungseinrichtung in Westösterreich und versteht sich als Landesuniversität für Tirol, Vorarlberg, Südtirol und Liechtenstein. (TT)