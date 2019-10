Das Handy mischt mit bei Erziehung

Von Catharina Oblasser

Lienz – Hell, modern und vor allem barrierefrei, so präsentiert sich das neue Büro der Erziehungsberatung Lienz in der Schweizergasse 26. Im Juni ist Leiterin Gerlinde Burger eingezogen. Die Beratungsstelle gibt es allerdings schon seit 1992, ebenso lang ist die Psychologin und Psychotherapeutin dort tätig.

„Ich bin für Eltern, Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre da“, sagt Burger. Eltern – meist sind es die Mütter – suchen zum Beispiel Rat, wenn sie ihr Kind als aggressiv, zu schüchtern oder als ängstlich empfinden, wenn sie nicht sicher sind, ob das kindliche Verhalten noch als „normal“ gelten kann. Auch für Kindergarten-Pädagoginnen oder Lehrkräfte steht das Büro in der Schweizergasse offen.

In den 27 Jahren, die Gerlinde Burger als Erziehungsberaterin arbeitet, hat sich im Familienleben in Osttirol so einiges verändert, erzählt sie. Am auffälligsten sei der Einfluss von Computern, sozialen Netzwerken und vor allem Handys. „Nicht nur die Kinder beschäftigen sich immer mehr mit ihren Smartphones und sind dadurch schwerer zugänglich“, beschreibt die Psychologin. „Das Gleiche trifft auch auf die Eltern oft zu: Zum Beispiel, wenn Mutter oder Vater mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Das Kind quengelt oder schreit, doch die Eltern sind so auf ihr Handy konzentriert, dass sie nicht darauf reagieren.“ Das mache regelrecht betroffen, meint Burger.

Die Erziehungsberatung des Landes Tirol gibt es in allen Bezirkshauptstädten sowie in Innsbruck. Landesleiter Christian Hiltpolt betont, dass Beratung auch außerhalb der jeweiligen Büros angeboten wird, so etwa in Kindergärten. In Osttirol bietet Gerlinde Burger Gesprächstermine in den Kindergärten von Oberlienz und in der Einrichtung des Eltern-Kind-Zentrums in Lienz an.

An die 160 Hilfesuchende pro Jahr verzeichnet die Erziehungsberatung Lienz. Die Beratung in der Schweizergasse 26 ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Kontakt: 04852/63605.