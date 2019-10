Arzler-Alm-Lawine bleibt Bedrohung für Innsbruck

Von Denise Daum

Innsbruck – Innerhalb von wenigen Minuten vom Stadtzentrum in hochalpines Gelände – das ist weltweit einzigartig und mit ein Grund für die hohe Lebensqualität in Innsbruck. Diese Besonderheit hat aber auch ihre Schattenseiten: „Innsbruck ist die einzige Großstadt, die derartig von Lawinen bedroht ist“, erklärt Josef Plank von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) am Freitag bei einem Lokalaugenschein auf der Arzler Alm.