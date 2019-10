Streit auf WhatsApp: Landecker Hobbyfotografen in der Krise

Von Matthias Reichle

Landeck – Als „Pappenheimer“ will er sich nicht bezeichnen lassen. Günter Kramarcsik, bisher Vorstandsmitglied, fühlt sich und andere massiv beleidigt. In der vergangenen Woche dürfte es in der WhatsApp-Gruppe des Kamer­a Klubs Landeck/Sektion Foto rundgegangen sein – im Verein bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Der Vorstand ist nach Rücktritten des Sektionsobmanns, seines Stellvertreters und dem von Kramarcsik jedenfalls nicht mehr beschlussfähig. Zudem sollen rund 15 Mitglieder als Reaktion ausgetreten sein.