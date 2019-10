Feuerwehreinsatz in Innsbruck: Mann (24) wollte Kleidung ausräuchern

Innsbruck – Eine Frau setzte am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr in Innsbruck einen Notruf ab, nachdem Rauch aus einer Steckdose in ihrer Wohnung trat. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass es aus dem Fenster der Nachbars-Wohnung ebenfalls rauchte und stieg mittels Drehleiter durch ein offenes Fenster in die Wohnung ein.

Dort konnte schließlich ein Holzkästchen lokalisiert werden, in dem sich ein stark rauchendes Kleidungsstück und glimmernde Räucherstäbchen befanden. Einer der Bewohner (24) gab an, dass er durch das Ausräuchern der Kleidung die Käfer loswerden wollte. Der Mitbewohner des 24-Jährigen hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer auf und bekam von dem Vorfall nichts mit. (TT.com)