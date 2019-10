Feuerwehreinsatz in Innsbruck: Nachbarin bemerkte Rauch aus Steckdose

Innsbruck – Eine Frau setzte am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr einen Notruf ab, nachdem Rauch aus ihrer Steckdose trat. Die eintreffende Feuerwehr erkannte Rauch in der Wohnung nebenan und stieg mittels Drehleiter durch ein offenes Fenster in die Wohnung ein.

In der Wohnung konnte ein Holzkästchen lokalisiert werden, aus dem die Rauchentwicklung kam. Im Kästchen befanden sich Kleider und Räucherstäbchen, die laut Bewohner zum Ausräuchern von Käfern dienen sollten. Dabei fingen die Kleider stark zu rauchen an. Ein Bewohner der Wohnung hielt sich in einem anderen Zimmer auf und bekam von dem Vorfall nichts mit. (TT.com)