Gut zu wissen: Warum jetzt so viele Reisepässe ablaufen

Innsbruck — Mit über einer Million Reisepässen laufen im Jahr 2020 österreichweit doppelt so viele ab wie in einem "normalen Passjahr". In Tirol verlieren bis Jahresende noch 6930 Pässe und 2020 insgesamt 92.201 Reisedokumente ihre Gültigkeit. Was bedeuten diese Zahlen? Wieso kommt es gerade jetzt zu einer solchen Masse an abgelaufenen Pässen? Und wann sollte man den neuen Pass beantragen, um auf dem Weg in den nächsten Urlaub keine Probleme zu bekommen?

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden