Der Wunsch zu sterben: Soll Suizidhilfe legalisiert werden?

Von Anita Heubacher



Innsbruck — Vor gut einer Woche ist in Wien eine 53-jährige, unbescholtene Frau wegen Mordes verurteilt worden. Sie hatte mit ihrem Lebensgefährten gegenseitige Sterbehilfe vereinbart. Als der Mann 2018 todkrank im AKH lag, zog die Frau den Beatmungsschlauch und verkürzte damit das Leben des Mannes um ein paar Stunden. Die Geschworenen sahen darin mit 7 zu 1 Stimmen nicht Tötung auf Verlangen, sondern Mord. Die 53-Jährige wurde zu drei Jahren Haft, eines davon unbedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In der Schweiz ist, anders als in Österreich, Suizidhilfe legal. Der Fall David Goodall hat im Mai letzten Jahres ein internationales Medienecho und damit die Nachfrage nach Sterbehilfe auch im Ausland angekurbelt, Gegner und Befürworter auf den Plan gerufen und eine erneute Debatte um Sterbehilfe entfacht. Goodall war nicht sterbenskrank, der 104-jährige Wissenschafter beklagte die verminderte Lebensqualität und meinte, er habe nur noch einen Wunsch, nämlich zu sterben. Er löste eigenhändig die tödliche Infusion aus, assistiert von Mitarbeitern der Sterbehilfeorganisation und im Beisein seiner Familie.

Begrifflichkeiten Sterbehilfe zu allgemein: Die Sterbehilfe-Organisation Dignitas in der Schweiz betont gegenüber der TT, dass der Begriff „Sterbehilfe" im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit zu ungenau sei. „Wir leisten keine aktive Sterbehilfe, denn das ist/bedeutet Tötung auf Verlangen und das ist in der Schweiz verboten, genauso in Deutschland und in vielen weiteren Ländern." Freitodbegleitung: „Was bei uns in der Schweiz legal möglich ist, als eine Form der selbstbestimmten Leidens- und Lebensbeendigung, ist die Suizidhilfe, assistierter Suizid. Wir sprechen von Freitodbegleitung." Dazu darf die Person, um die es geht, keine Anzeichen mangelnder Urteilsfähigkeit zeigen. Vor allem muss sie in der Lage sein, den letzten Akt in ihrem Leben selbst zu vollziehen.



Wolfgang Obermüller aus St. Johann in Tirol kämpft seit Jahren für einen Rechtsanspruch auf professionelle Sterbehilfe. Er hat eine entsprechende Petition aufgelegt, damit das Recht auf den assistierten Freitod gesetzlich verankert wird. „Mein Vater ist elendiglich krepiert, das wird mir nicht passieren", erzählt der St. Johanner. Bis gestern Abend haben 80.732 Menschen seine Petition unterschrieben. Obermüller hat bereits vor drei Jahren im Petitionsausschuss des Parlaments sein Anliegen vorgetragen. Bis dato ohne Erfolg.

Die Politik hat sich nicht bewegt. 2015 hat die Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes empfohlen, Hilfe beim Selbstmord in Ausnahmefällen zu ermöglichen. Der Paragraph 78 im Strafgesetzbuch zum assistierten Suizid gehöre überdacht, den Angehörigen Straflosigkeit zugestanden, meinten 16 der 25 Kommissionsmitglieder.

Dementsprechend empfindet Obermüller das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen die 53-jährige Österreicherin als „katastrophal". Er meint, dass die Mehrheit der Menschen sanft sterben wolle. „Ich will das nicht dem Zufall oder dem Schicksal überlassen, sondern selbstbestimmt mein Lebensende gestalten." Die Medizin sei weit fortgeschritten, „aber das bedeutet nicht, dass man alles tun darf, was man tun kann, um ein Leben zu verlängern, das das Individuum nicht mehr will".

Der Tiroler ist Mitglied bei „Dignitas", einer Sterbehilfeorganisation in der Schweiz (siehe Kasten). „Ich möchte aber nicht in die Schweiz fahren müssen, sondern mein Leben, wenn es soweit ist, hier in Österreich beenden können", sagt Obermüller. Wer Hilfe beim Freitod in Anspruch nehmen will, muss noch selbst in der Lage sein, in die Schweiz zu fahren. „Am besten allein. Damit die Angehörigen nicht in eine äußerst gefährliche Situation kommen."

Der Verein Dignitas hat im Mai 2019 beim österreichischen Verfassungsgerichtshof Klage eingereicht. Ziel ist, dass überprüft wird, ob die bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen bezüglich Suizidhilfe verfassungsmäßig sind oder nicht. Obermüller will ebenso weiterkämpfen. Der Unternehmer, der zum Broterwerb Käse und Speck verkauft und das Tiroler Bauernstandl gegründet hat, sieht sein Engagement für Sterbehilfe als Dienst an der Gesellschaft. Dass Angehörige Druck auf Betroffene ausüben könnten, damit diese ihr Leben beenden, lässt Obermüller als Argument nicht gelten. „Dass Missbrauch passieren kann, ja, aber das ändert nichts daran, dass man das Gesetz ändern und den assistierten Suizid im Interesse der Menschlichkeit legalisieren muss." In den allermeisten Fällen treffe ein solches Gesetz, so wie immer, die Intention.

Andere Ansprüche an das Gesetz hat Georg Schärmer, Direktor der Caritas in Tirol. „Es muss so gestaltet sein, dass es keinen Missbrauch zulässt." Natürlich sei die Ablehnung des assistierten Suizids und die Ausgestaltung des Gesetzes weltanschaulich geprägt. „Aber Suizid ist ein gewaltsamer Akt und da, wo Gewalt im Spiel ist, muss der Rechtsstaat ganz genau hinsehen und ganz klare Grenzen setzen."

In Österreich sei man mit Palliativmedizin und Schmerztherapie auf einem guten Weg. „Wir müssen allerdings viel mehr in die Begleitung von Angehörigen investieren." Er, Schärmer, verstehe auch die Angst der Betroffenen sowie der Angehörigen und den Wunsch, die Leidensphase abzukürzen. „Bei einer guten Betreuung verschwindet der Wunsch zu sterben auch wieder, aber wenn ich das nicht anbieten kann, manifestiert er sich."

Sind wir Verwalter oder Eigentümer des Lebens? In der Schweiz gibt es zwei Sterbehilfeorganisationen, die auch Ausländer annehmen. Der Verein EXIT macht das nicht. Sein Vizepräsident ist Jürg Wiler. Wollten Sie verhindern, dass Sterbehilfe-Tourismus angekurbelt wird? Jürg Wiler: Nein. EXIT hat die Bestimmung seit ihrem 37-jährigen Bestehen in den Statuten festgeschrieben. Schon damals war klar, dass der Verein genug ausgelastet ist, seine Mitglieder in der Schweiz bei der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts im Leben und Sterben zu unterstützen. Ich kann nachvollziehen, dass ein Patient in Deutschland oder Österreich, der seine Leiden nicht mehr aushält, den beschwerlichen Weg in die Schweiz auf sich nimmt. Wie erklären Sie sich die steigende Nachfrage? Wiler: Die Lebenserwartung steigt weiter an. Zudem hat es in der Schweiz noch nie so viele Menschen gegeben, die ins Alter kommen und auf ihr Selbstbestimmungsrecht pochen. Viele von ihnen wollen sich nicht vom Staat oder vom Pfarrer dreinreden lassen, wie ihr Leben zu Ende gehen soll. Wird Ihre Organisation angefeindet? Wiler: Über drei Viertel der Schweizer befürworten Sui­zidhilfe. Dennoch wenden sich Kirchenvertreter regelmäßig gegen jegliche Form von Sterbehilfe, u. a. mit dem Grundsatz, dass „die Menschen nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens seien, das Gott ihnen anvertraut hat". Auch von Teilen der Ärzteschaft nehmen wir Widerstand wahr. Interview von A. Heubacher

Das sagen die Tiroler Parteien

ÖVP: Die Tiroler Volkspartei will die Hospiz- und Palliativversorgung flächendeckend ausbauen. Damit werde sichergestellt, dass Menschen auch auf ihrem letzten Lebensweg bestmöglich betreut werden. „Aktive Sterbehilfe lehnen wir hingegen ab." Es sei wichtig, dass niemand am Ende seines Lebens allein gelassen werde.

FPÖ: Eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sei derzeit kein innerparteiliches Thema, erklärt FPÖ-Chef Markus Abwerzger. „Im Sinne der menschlichen Selbstbestimmung sollten die Wünsche der Betroffenen in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden."

SPÖ: Die SPÖ ist für den Ausbau der Palliativmedizin und lehnt die aktive Sterbehilfe ab, Tötung auf Verlangen solle weiterhin bestraft werden. „Wir befürworten aber unter gewissen Voraussetzungen, wie die Bioethikkommissio­n, die Straffreiheit des assistier­ten Suizids", sagt Partei­chef Georg Dornauer.

Grüne: „Wir Grüne stehen für ein selbstbestimmtes Leben. Und dazu gehört auch, in besonderen Fällen den Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben zu respektieren", erklärt Klub­obmann Gebi Mair. „Wir wollen Mut zum Leben machen, aber Menschen keinesfalls zu unwürdigem ?Sterbetourismus' ins Ausland zwingen."

NEOS: Beim ärztlich assistierten Suizid sprechen sich die NEOS grundsätzlich für die Erlaubnis aus. Die NEOS fordern daher eine Abänderung von §78 des Strafgesetzbuches, der in Österreich die Mitwirkung am Suizid generell unter Strafe stellt.

Liste Fritz: „Für uns ist ein flächendeckender Ausbau von Palliativstationen und Hospizhäusern unabdingbar", sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. „Weil wir niemandem die Entscheidung überlassen wollen, was lebenswertes Leben ist und was nicht, lehnen wir aktive Sterbehilfe bzw. den assis­tierten Suizid ab."