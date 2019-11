Personelle Weichenstellung im Klerus: Wer wird neuer Erzbischof?

Von Peter Nindler und Michael Sprenger

Wien, Innsbruck — Vor der traditionellen Herbstvollversammlung der österreichischen Bischofe nächste Woche im niederösterreichischen Kloster Laab im Walde herrscht in der katholischen Kirche so etwas wie gespannte Ruhe. Nicht, weil die Oberhirten die Ergebnisse der jüngsten Bischofssynode (Amazonien-Synode) diskutieren werden, die schlussendlich von einer Diskussion über den Zölibat dominiert und in den vergangenen Tagen kontroversiell geführt wurde. Nein, vielmehr geht es auch um personelle Weichenstellungen im heimischen Klerus. Schon seit Monaten wird über die Nachfolge in der Diözese Gurk-Klagenfurt spekuliert, zugleich feiert der Wiener Erzbischof und Kardinal Christoph Schönborn am 22. Jänner 2020 seinen 75. Geburtstag.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist bis 13.00 Uhr nur für TT-Abonnenten verfügbar. Nach 13:00 Uhr kann dieser Artikel von allen Nutzern gelesen werden, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt anmelden Sie sind kein TT-Abonnent und wollen den Artikel trotzdem sofort lesen? Mit einem TT-ePaper Testabo können Sie auch auf Exklusivartikel bereits vor 13:00 Uhr zugreifen. Ihr Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt kostenlos testen