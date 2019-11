Nach Schüssen im Unterland: Autokorsos sorgen immer öfter für Probleme

Vomp, Kufstein, Innsbruck – Auch zwei Tage nach den Schüssen am Samstag aus fahrenden Autos in Kufstein und Vomp sorgen die Vorfälle für Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Wie berichtet, hatte in Kufstein ein 18-Jähriger aus einer Schreckschusspistole mehrere Male aus dem Seitenfenster gefeuert, während in Vomp ein 21-Jähriger aus dem geöffneten Dachfenster mehrere Schüsse abgegeben hatte. Laut Exekutive stehen die beiden Fälle in keinem Zusammenhang.

