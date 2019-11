Außersteiner will Osttiroler Schützen weiter anführen

Lienz – Die rund 1300 Mitglieder des Schützenviertels Osttirol sind am 16. November zu Neuwahlen aufgerufen. Gewählt wird der Ausschuss, der zurzeit von Viertelkommandant Josef Außersteiner angeführt wird. „Ich bin noch nicht amtsmüde, ich trete wieder an“, sagt der Kalser, der von Beruf Lehrer ist. Seit 2004 hat Josef Außersteiner die Funktion des Kommandanten inne, mit 16. November will er in seine sechste Amtsperiode starten. Das Schützenviertel Osttirol besteht aus 26 Kompanien, von denen zehn zum Bataillon Oberland gehören, je acht sind den Bataillonen Oberes Iseltal und Lienzer Talboden zugeordnet.

Bei der Jahresversammlung am 16. November (Beginn: 14 Uhr) in der Haspingerkaserne Lienz werden sich auch die beiden Kandidaten für das Amt des Landesschützenkommandanten vorstellen: Christian Meischl und Thomas Saurer. „Das wird inte­ressant, denn zum ersten Mal stehen bei der Landeskommandanten-Wahl zwei Namen auf dem Stimmzettel“, meint Außersteiner. „Bisher hat man sich immer schon im Vorfeld auf einen Kandidaten geeinigt.“

Meischl und Saurer präsentieren bei der Versammlung in Lienz ihre Ideen für die Zukunft des Tiroler Schützenwesens. (co)