15 Zivilpersonen für ihr couragiertes Auftreten geehrt

Innsbruck – Es war am 17. Oktober gegen 17.25 Uhr, als sich ein 32-jähriger Ungar in einer Kirche in Innsbruck am Opferstock zu schaffen machte. Doch der Täter hatte die Rechnung ohne Priester Stefan Hohenwarter gemacht. Der ertappte den Opferstockdieb nämlich auf frischer Tat, fotografierte ihn und verständigte die Polizei. Diese konnte den hinter einer Mülltonne versteckten Täter wenig später festnehmen. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten dem Mann bisher fünf Diebstähle in Tirol nachgewiesen werden.

Es sind Geschichten wie diese, die der Polizei immer wieder helfen, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Gestern bedankten sich das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) Landesklub Tirol und das Land Tirol bei 15 Männern und sechs Frauen für ihr couragiertes Auftreten mit einer Auszeichnung im Parissaal des Innsbrucker Landhauses. Gemeinsam mit Stefan Hohenwarter wurden geehrt: Avni Ahmet Ince (Innsbruck), Johannes Gottfried Trenkwalder, (Innsbruck), Mara Stampfl (Innsbruck), Petra Amalia Falkner (Niederthai/Umhausen), Gregor Schartner (Telfs) und Elena Seiser (Pfaffenhofen), Markus Josef Leo (Brandberg), Sandra Tribus (Hart i. Z.), Andreas Kröll (Schlitters), Stefan und Markus Wimpissinger (Wörgl), Klaus Unterberger (Wörgl), Johann und Gertraud Richter (Ebbs), Robert Alexander Schweinester (Erpfendorf), Anton Hafele (St. Anton a. A.), Alois Egger (Imst), Rene Engensteiner (Tarrenz), Cordula Burkert und Helmut Mair (Sautens). (np)