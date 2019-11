60 Patienten auf der Warteliste

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Zahl der essgestörten Kinder und Jugendlichen in Tirol steigt. Und die Patienten werden immer jünger. „Waren es früher 14-jährige Mädchen und in Ausnahmefällen auch Burschen, die zu mir gekommen sind, sind es heute bereits zehn bis elfjährige, die schwere Essstörungen aufweisen“, erzählt Barbara Haid. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie, wo sich die Mehrheit der Therapeuten in Tirol wiederfindet.

Rund 7500 aktive Therapeuten gibt es laut Verband in ganz Östereich, 1030 davon kümmern sich um Kinder und Jugendliche. In Tirol sind es 103 Therapeuten oder 15 Prozent, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. „Die Arbeit ist aufwändig und sehr fordernd, sodass die Spezialisiserung auf Kinder und Jugendliche sich oft nicht rechnet“, sagt Haid. „Gerade bei essgestörten Kindern und Jugendlichen kann es sehr schnell lebensbedrohlich werden.“ Das würden sich viele Berufskollegen nicht gerne und leicht zumuten. Die Jungen hätten neben Essstörungen mit Angsterkrankungen zu kämpfen, mit Aggressivität oder Depressionen. „Wie auch immer das Krankheitsbild aussieht, Eltern, Schule und Freunde müssen oft in die Therapie mit einbezogen werden. Das macht es umfangreich.“

77 Euro pro Stunde bekommen die Therapeuten von der Tiroler Gebietskrankenkasse. Es ist der Honorarsatz des „Modell Tirol“, das eine gewisse Stundenanzahl pro Patient in gewissen Intervallen vorsieht. Die meisten Therapeuten leben nicht nur von den Modell-Tirol-Plätzen, sondern bieten am freien Markt Therapiestunden zu einem höheren Honorarsatz, rund 90 bis 95 Euro, an. „Anders wäre es nicht leistbar, Kinder zu betreuen“, sagt Haid.

Dabei steigt der Bedarf und viele Kinder landen erst sehr spät bei einem Therapeuten. „Am Land können wir den Bedarf an Psychotherapie für Kinder und Jugendliche nicht abdecken.“ In Ballungszentren klappt es schon eher.

Haids Befund teilt ihr Berufskollege, Ernst Heidegger. Der Hebel sei bei der Früherkennung anzusetzen, „damit der Bedarf nicht so groß wird“. An Schulen und Kindergärten gehörten Therapeuten eingesetzt. „Bei der Schulpsychotherapie gibt es Leuchtturmprojekte, aber kein Bekenntnis zum flächendeckenden Ausbau.“ Beim Angebot sei nicht nur die Zahl der Köpfe entscheidend, sondern auch, ob das Geschlechterverhältnis und die Chemie zwischen Therapeuten und Patienten stimmen würden. Viel Verbesserungsbedarf sieht Heidegger beim „Modell Tirol“. Es sei zu unbeweglich. Der Therapeut könne nicht über den Intervall der Behandlung entscheiden. Nach sieben genehmigten Stunden, sei eine Weiterführung oft schwierig.

Therapien sind in vielen Fällen vor und nach einem Aufenthalt in der Klinik nötig. In Hall leitet Kathrin Sevecke die Kinder- und Jugend-Psychiatrie und Psychotherapie mit 120 Mitabeitern. 60 Patienten stünden derzeit auf der Warteliste, erzählt die Ärztin. „Es ist ganz klar, dass wir Notfälle sofort aufnehmen, aber im Durchschnitt liegt die Wartezeit bei drei Monaten.“ Sevecke hatte den Bedarf auf 70 Plätze in ihrer Klinik geschätzt. Genehmigt worden sind 43. „Ich will gar nicht mehr Betten“, sagt die Primaria. „Es wäre viel besser, wenn wir zusätzlich stationsersetzend vor Ort behandeln könnten.“ Im Fachjargon nennt sich das „Hometreatment“. Es ist ein fundiertes Konzept, wonach Pychiater und Therapeuten, oft im Fünfer-Paket, wie Sevecke erzählt, zum Patienten fahren. „Die Therapie findet zu Hause statt.“

Der Bedarf an Behandlung werde steigen, da ist sich auch Sevecke sicher. „Wir brauchen mehr Personal und mehr Ressourcen.“ Genaue Zahlen, wie viele Kinder seelisch leiden, sei schwer zu eruieren. 20 Prozent der Kinder würden Symptome entwickeln, 15 Prozent davon sollten abgeklärt werden und nur weniger als fünf Prozent landen in der Klinik. „Die Zahl der Fälle, die gar nicht kommen, ist groß.“