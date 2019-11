Neuschnee in Osttirol: Schulen bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen

Lienz – Die angespannte Wetterlage hat Freitagfrüh die Bildungsdirektion Tirol dazu veranlasst, den Pflichtschulen in Osttirol die Schließung zu empfehlen. Diese Empfehlung wurde in Absprache mit der Leiterin der Bildungsdirektion Ost getroffen. Die Schulleitungen vor Ort sind in der Früh informiert worden. Die Entscheidung über eine Schließung obliegt aber den jeweiligen Schulleitern. Schüler, die sich bereits in den Schulen befinden, werden beaufsichtigt, hieß es in einer Aussendung.

Ebenfalls bleiben heute alle sechs höheren Schulen geschlossen. Dazu ist eine Verordnung der Bildungsdirektion für Tirol an alle höheren Schulen des Bezirks Lienz ergangen. Die Entscheidung gilt vorerst nur für den Freitag. Für die Tage nach dem Wochenende wird die Situation neu bewertet. (TT.com)