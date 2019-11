Warnung vor intensivem Niederschlag: Lage in Osttirol angespannt

Lienz, Reutte – Wegen der anhaltenden intensiven Schneefälle hat das Land heute die Osttiroler Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen. Neben der Lawinengefahr müsse auch die Schneebruchgefahr beachtet werden, da Bäume und Äste dadurch brechen könnten. Zudem sollten auch Vorkehrungen für mögliche Stromausfälle getroffen werden.

Noch bis Mitternacht wurden in Osttirol und am Alpenhauptkamm intensive Niederschläge erwartet. Im Lienzer Becken und im Iseltal war mit Starkregen zu rechnen. „Die Bezirkseinsatzleitung beobachtet aktuelle Entwicklungen und reagiert umgehend, sobald entsprechende Maßnahmen benötigt werden“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Hubschrauber des Bundesheeres sollen aus Sicherheitsgründen noch bis Montag in Lienz stationiert bleiben und auch der Landeshubschrauber stehe für Einsätze und Erkundungsflüge zur Verfügung.

Starker Schneefall, heftiger Wind

Die angespannte Wetterlage hatte sich im Laufe des Freitag in Osttirol erneut zugespitzt. In den Morgenstunden setzte wieder starker Schneefall ein, auf den Bergen wehte zudem ein orkanartiger Sturm. Es ist bereits zu Schneeverfrachtungen gekommen, was unter anderem die Lawinengefahr wieder ansteigen lässt. Die Bildungsdirektion Tirol hatte am Freitag allen Schulen in Osttirol empfohlen, geschlossen zu halten. Die Stromversorgung konnte unterdessen noch am Donnerstagabend vollständig wiederhergestellt werden.

Für Osttirol und den Alpenhauptkamm wurde am Freitag Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala, also „große Gefahr“, ausgerufen. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, riet vor jeder Skitour oder Variantenfahrt abseits der gesicherten Pisten dringend ab.

Der anhaltende Schneefall hält die Räumdienste in Osttirol in Atem. - Oblasser

Dutzende Helfer im Einsatz

Am Freitag standen 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und 70 Mitarbeiter des Bezirksbauamts Lienz im Räumeinsatz. Dazu kamen noch 50 Sanitäter und Notärzte des Notärzteverbandes, 25 Polizisten und 20 ÖBB-Mitarbeiter sowie 15 Soldaten des Bundesheeres, die in Alarmbereitschaft standen. Weiters versehen zehn Mitglieder der Bezirkseinsatzleitung ihren Dienst, 20 weitere sind ebenso in Bereitschaft wie 30 Bedienstete der Wildbach- und Lawinenverbauung und zehn Mitarbeiter der Austrian Power Grid.

ZAMG warnt vor neuen Schneefällen und Lawinen

Erst am Samstag soll sich die Lage wieder etwas beruhigen. Die ZAMG warnte vor starken Schneefällen am Freitag. In Osttirol und am Tiroler Alpenhauptkamm kommen Niederschlagsmengen zwischen 50 und 90 Liter pro Quadratmeter zusammen, vereinzelt auch um die 120. Die Schneefallgrenze ist dabei sehr unterschiedlich. Anfangs schneit es noch bis in die Täler, später nur noch oberhalb von 1000 Metern bis 1700 Metern Seehöhe. In höheren Lagen kommen am Freitag 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Der Boden ist durch den Niederschlag der letzten Tage schon stark durchnässt und es sind Muren und Überschwemmungen möglich. Außerdem können Bäume unter der Last des Schnees Straßen, Schienen und Stromleitungen stürzen.

Behinderungen im Bahnverkehr auch im Außerfern

Aufgrund der starken Schneefälle haben die Bahnstrecken im Osttiroler Drautal aber auch im Tiroler Außerfern unterbrochen werden müssen. Im Außerfern kam es aufgrund heftiger Sturmböen zu mehreren Einsätzen, Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten um. Auf der Außerfernbahn war zwischen Bichlbach und Reutte sowie zwischen Griesen/Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald kein Zugverkehr möglich, auf der Drautalstrecke zwischen Lienz und Innichen. Die Unterbrechung wird voraussichtlich bis Montag dauern.

Die Außerfernbahn kann wegen der Sturmschäden derzeit nicht fahren. - LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at

Grund für die Sperre waren Bäume, die infolge der Schneelast umgestürzt waren und dadurch Oberleitungen und Oberleitungsmasten beschädigt hatten. Aufgrund der Wetterverhältnisse konnten die Instandsetzungsarbeiten in den betroffenen Abschnitten nur erschwert durchgeführt werden.

Für Reisende mit der Außerfernbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Reutte und Garmisch-Partenkirchen sowie zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald eingerichtet. Auch auf der Drautalstrecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Aufgrund der Witterungsverhältnisse sei jedoch auch auf den Straßen mit Verzögerungen zu rechnen, hieß es.

Auch eine Holzhütte hat der Wind im Außerfern regelrecht "zerlegt". - LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at

Stromausfälle und Straßensperren in Südtirol

Auch in Südtirol kam es aufgrund der anhaltenden Schneefälle zu Störungen bei der Stromversorgung. Freitagnachmittag waren rund 1220 Haushalte ohne Strom. Eine Reparatur der unterbrochenen Leitungen sei aufgrund des Wetters extrem schwierig, teilte der Stromverteiler Edyna mit. Zudem waren einige Straßen gesperrt.

Im Schnalstal wurde eine Straße durch eine Lawine verlegt. Es sei mit Lawinen und Gleitschneelawinen, Baumstürzen, Steinschlägen und Rutschungen, kleinräumigen Überflutungen, Stromausfällen und Kommunikationsausfällen sowie mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilte das Land Südtirol mit.

Nur kurze Wetterberuhigung

Am Samstag soll sich die Wetterlage kurz entspannen, bevor in der Nacht auf Sonntag vor allem in Osttirol neuerlich Schneefall einsetzen dürfte. Am Sonntagvormittag regnet und schneit es im Westen und Süden Österreichs verbreitet, stark vor allem wieder in vielen Regionen von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Die Niederschlagsmengen liegen zwischen 50 und 90 Litern pro Quadratmeter. Im Tiroler Oberland kann es bis in die meisten Täler schneien. In Osttirol liegt die Schneefallgrenze hingegen am Sonntag meist zwischen 1000 und 1800 Meter. Neuerlich soll es dann am Montag zu einer kurzen Niederschlags-Verschnaufpause kommen, ehe neuer Schneefall einsetzt. Am Dienstag muss man vor allem in Tirol und am Tiroler Alpenhauptkamm wieder verbreitet mit Regen und Schneefall rechnen. Die weitere Entwicklung ist noch sehr unsicher. Derzeit zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte eine Ende der sehr feuchten Wetterlage ab. (TT.com, APA)