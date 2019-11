Wetter in Osttirol enspannt sich nach Extremsituation

Lienz, Reutte — Starkregen und Schnee sorgen seit der Nacht auf Sonntag in Tirol, vor allem aber im wettergeplagten Osttirol, wieder für Chaos. Den ganzen Tag über standen Hunderte Helfer im Einsatz, um das Chaos zu beseitigen. Erst in den Abendstunden kam es zu einer Wetterberuhigung. In der Nacht hörten die Niederschläge zum Glück ganz auf. Allerdings ist die Gefahr noch nicht gebannt: Vor allem die Lawinengefahr macht den Experten extreme Sorgen. Auch am Montag herrscht in Osttirol Gefahrenstufe 4.

Auch die Mitarbeiter der Tinetz dürften am Montag wieder im Dauereinsatz stehen, 120 Monteure sind in der Region, um an der Behebung von Stromausfällen zu arbeiten. Derzeit sind rund 1700 Haushalte ohne Strom. Der Fokus lag am Montag darauf, die zerstörte 110kV-Leitung zwischen Amlach und Sillian wiederherzustellen. Die Verantwortlichen sind aber zuversichtlich, dass am Vormittag die nötigen Hubschrauberflüge durchgeführt werden können, um das Ausmaß der Schäden anzusehen. Derzeit gibt es noch in den Gemeinden Kals und Matrei, im Tauerntal, im Kalsertal bis zum Talschluss, im Villgratental und ab Kartitsch im Lesachtal unversorgte Haushalte. Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

"Das Wetter dürfte uns heute in die Hände spielen: Es herrscht Flugwetter. Damit nutzen wir den Tag für zahlreiche Erkundungsflüge", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Insgesamt fünf Hubschrauber standen dafür zur Verfügung.

Überflutungen bei Lienz, Lawine in Prägraten

Durch Lawinen oder Muren könnte es auch dazu kommen, dass einzelne Täler von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) warnte jedenfalls vor einer „extremen Wettersituation". So regnete und schneite es in den vergangenen 48 Stunden bis Sonntag Früh stellenweise mehr, als in einem gesamten durchschnittlichen November.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Freibaggern vor dem Bahnhof in Lienz. - Oblasser

In Lienz gingen etwa 125 Millimeter in 48 Stunden nieder, wohingegen es in einem durchschnittlichen November sonst nur 91 Millimeter waren. Die Feuerwehren mussten am Sonntag Garagen, Keller und Häuser sowie landwirtschaftliche Flächen im Lienzer Talboden von den Wassermassen befreien. In Sillian gab es in den letzten zwei Tagen 110 Millimeter Niederschlagsmengen, in einem durchschnittlichen gesamten November sonst nur 86 Millimeter.

Mehr zum Thema Witterungsbedingte Probleme auch in Nordtirol: Kleinbus von Lawine erfasst

Im Prägratener Ortsteil Bobojach kam es Sonntagmittag zu einem Lawinenabgang, der aber zum Glück glimpflich verlief. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Ortsteils wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend im Gemeindezentrum untergebracht, informierte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Sperren von Straßen und Zugstrecken, schulfrei am Montag

Aus Sicherheitsgründen bleiben auch am Montag zahlreiche Straßen gesperrt, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die B111 Gailtalstraße nach Spittal sowie die Großglockner Straße zwischen Iselsberg und Winklern. Zudem wurde die B108 Felbertauernstraße zwischen Huben und Matrei auf Höhe Hofstelle Strimitzer-Brühlbrücke wegen Lawinengefahr gesperrt. Eine Übersicht über die aktuellen Straßensperren gibt es auf der ÖAMTC-Homepage: ÖAMTC-Verkehrsservice

Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt.

unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt. Die Streckensperre für die Bahnverbindung zwischen Lienz und San Candido/Innichen bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Der Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian wurde laut Bahn eingerichtet

bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Der Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian wurde laut Bahn eingerichtet Die Strecke München — Verona konnte am Monntag wieder für den Personenverkehr geöffnet werden. Züge verkehren demnach wieder planmäßig.

konnte am Monntag wieder für den Personenverkehr geöffnet werden. Züge verkehren demnach wieder planmäßig. Wegen eines Murenabganges waren auch zwischen Saalfelden und Hochfilzen keine Bahnfahrten möglich. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Strecke in diesem Bereich nach einer geologischen Begutachtung durch Experten weiter gesperrt. Wegen Unwetterschäden ist auch die Bahnstrecke zwischen Bruck-Fusch und Zell am See unterbrochen.

keine Bahnfahrten möglich. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Strecke in diesem Bereich nach einer geologischen Begutachtung durch Experten weiter gesperrt. Wegen Unwetterschäden ist auch die Bahnstrecke zwischen unterbrochen. Der Bahnhof Zell am See kann vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

kann vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend gesperrt. Die ÖBB empfiehlt allen Reisenden, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status online unter www.oebb.atoder telefonisch unter 07-1717 zu informieren.

Sicherheitsgründe sind es auch, die die Bildungsdirektion Tirol erneut dazu veranlassen, eine Schließung aller Pflichtschulen im Bezirk Osttirol für Montag zu empfehlen. Bereits am Freitag hatte es eine derartige Empfehlung gegeben. Damit soll eine mögliche Gefährdung der Schüler auf dem Schulweg vermieden werden, hieß es in einer Aussendung. Für die weiteren Tage wird die Situation neu bewertet.



Schwer beschädigte Leitungen müssen auch am Samstag in Osttirol noch abgeschaltet bleiben. - Tinetz

Lawinenwarnstufe 4: „Große Gefahr"

Laut der ZAMG bleibt die Lawinensituation bleibt mit Lawinenwarnstufe 4 angespannt. Im hochalpinen Bereich können sich aufgrund des Neuschnees sowie dem zu erwartenden stürmischen Wind Schneebretter lösen. Aufgrund des starken Regens, der die Schneedecke durchfeuchtete, kann es im Bereich unter 1500 Metern zu Gleitschneelawinen kommen. Daher ist vom Aufenthalt abseits gesicherter Pisten nach wie vor unbedingt abzuraten", so Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. Auch beim Aufenthalt im Wald bzw. im Freien sei Vorsicht geboten, denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr.

Dienstverhinderung bei Schneemassen und Muren



Wer aufgrund von Naturereignissen wie heftigen Schneefällen, Überflutungen und Murenabgängen gar nicht oder nicht pünktlich zur Arbeit kommen kann, braucht keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten. "Es handelt sich um einen Verhinderungsgrund, der das Fernbleiben rechtfertigt", berichtete ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Das Gleiche gilt für den Fall, dass Eltern bei ihren Kindern bleiben müssen, weil Kindergarten oder Schule wegen des Unwetters geschlossen bleiben und sie keine andere Möglichkeit für die Kinderbetreuung haben, informierte Müller am Montag.

"Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss aber alles ihm bzw. ihr Zumutbare unternehmen, um den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen", wurde betont. In diesem Fall könne der Arbeitgeber eine Verspätung oder das Fernbleiben auch nicht zum Anlass für eine Entlassung nehmen. Einfach daheimbleiben, das geht also nicht. Außerdem muss der Arbeitgeber vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden.

Schneechaos auch in Südtirol, Zug entgleist

In Südtirol hatte sich die Lage am Montag etwas beruhigt. Alleine am Sonntag gab es 183 Einsätze. Rund 11.000 Haushalte waren ohne Strom. Das herausragende Ereignis war die Verlegung aller Verkehrsadern im Eisacktal durch eine herabgefallene Freileitung bei Mauls. 180 Feuerwehren standen insgesamt im Einsatz, es gab 90 Rettungseinsätze sowie 51 geschlossene Staatsstraßen und Landesstraßen.

Auf die Pustertaler Bahnlinie ist am Montag zwischen Kiens und Mühlbach eine Mure abgegangen. Ein Zug, der gerade in Richtung Franzensfeste unterwegs war, musste evakuiert werden. Laut ersten Informationen gab es keine Verletzten. Im Zug befanden sich laut Medienberichten drei Zugbegleiter und ein Passagier. Die Bahnlinie ins Pustertal wurde vorübergehend gesperrt.



Aktuelle Straßensperren in Südtirol >> https://go.tt.com/2qXPvEy

Der Südtiroler Bevölkerung wurde dringend abgeraten, Autofahrten zu unternehmen. In jenen Ortschaften, in denen der Strom und die Telefonnetze ausgefallen waren, wurden die Feuerwehrhallen besetzt. In Martell ging am Sonntagvormittag eine gewaltige Lawine nieder, die mehrere Häuser beschädigte. Das Dorf war von der Außenwelt abgeschnitten. Am Montag konnte ein Großteil des Dorfes wieder erreicht werden, nur einige höher gelegene Häuser waren weiter abgeschnitten: Lawine in Martell im Video (rena, siha, TT.com)