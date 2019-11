Innsbruck setzt sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck unterstützt auch heuer wieder die UN-Women-Kampagne „Orange The World“ in Kooperation mit dem Netzwerk Soroptmist Austria/Club Innsbruck gegen „Gewalt an Frauen“. Weltweit erstahlen von 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis 10. Dezember dem Internationalen Tag der Menschenrechte, berühmte Gebäude in oranger Farbe. In Österreich sind es 130 Gebäude, die gegen Gewalt mahnen.

In Innsbruck erstrahlen das Goldene Dachl und der Stadtturm 16 Tage lang täglich von 17 bis 24 Uhr in Orange. „Nach dem beachtlichen Erfolg der Kampagne im letzten Jahr liegt der Fokus von ‚Orange The World 2019‘ auf der Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, denn diese sind wichtige Partner in der Erkennung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“, erklärt Projektleiterin Elisabeth De Felip-Jaud, Präsidentin des Soroptimist Club Innsbruck.

Nach wie vor zählt Gewalt an Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Laut UN Women ist jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von physischer, psychischer und/oder sexueller Gewalt betroffen. Im Gewaltschutzzentrum Tirol, zuständig für Opfer häuslicher Gewalt, wurden laut Geschäftsführerin Eva Pawlata heuer bisher 1196 Klienten betreut, 996 davon waren Frauen. Die Dunkelziffer liege höher. (TT.com)