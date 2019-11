Erstkommunion in Hall wird für ein Jahr ausgesetzt

Von Michael Domanig

Hall – In einem Schreiben an die TT macht die Oma einer achtjährigen Volksschülerin aus Hall ihrem Ärger Luft – Anlass ist die Erstkommunion in der Pfarre Hall/St. Nikolaus: Nach den ersten Schultagen habe ihr ihre Enkelin – sie besucht die zweite Klasse – „unter Tränen“ erzählt, dass es 2020 keine Erstkommunion geben werde, sondern erst 2021, also in der dritten Klasse. Beim Elternabend habe der Pastoralassistent erklärt, dass man die Kinder und ihre Familien so stärker in die Pfarrgemeinde einbinden wolle und dass die Vorbereitung für Kinder verständlicher werde, wenn sie ein Jahr älter seien. Dies sei vorher aber weder mit den Lehrern noch mit den Eltern abgesprochen worden, kritisiert die Großmutter.