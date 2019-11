Guru in Tirol: Adresse ist leeres Hotel in Steinberg am Rofan

Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Steinberg a. Rofan – Bürgermeister Helmut Margreiter war wenig erfreut, als sich heuer im Frühling „Sacred Human – The Religion of Tomorrow Movement“ – die TT berichtete – mit ihrem Guru Sebastian Gronbach eine „religiöse Herberge“ in Steinberg am Rofan einrichten wollte.