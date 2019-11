Auszeichnung für besonderen Einsatz: Er trägt das Kreuz für Viele

Von Matthias Christler

Innsbruck – Bruno Berloffa hat ein Kreuz zu tragen, es ist ihm aber keine Bürde, schwere Last schon gar nicht. Ganz unscheinbar hängt es an seinem Polohemd und hebt sich kaum vom schwarzen Stoff ab. In der Ortsstelle der Bergrettung Innsbruck sitzt er an einem Tisch und erzählt davon, doch es dauert lange, bis sein Gesprächspartner diese kleine, unscheinbare Anstecknadel entdeckt. Dann deutet Berloffa auf die eigene Brust, nimmt das Kreuz ab und hält es in einer Hand. Der 48-jährige Ortsstellenleiter der Bergrettung Innsbruck betastet das Metall mit seinen Fingern, fast so, als wäre es die wertvollste Münze eines Schatzes. Er dreht sie auf die Rückseite. Die Nummer 508 ist auf goldenem Grund eingraviert.