Bewilligung erleichtert, doch der Bordell-Boom in Tirol bleibt aus

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Bedarfsprüfung: So hieß die Zauberformel, mit der die Tiroler Behörden einst Bordelle genehmigen oder verhindern konnten. Meist ergab die Prüfung keinen Bedarf – die Anträge wurden über Jahrzehnte ausnahmslos abgelehnt. Doch seit 2017 ist diese Hürde Geschichte. Der in der Folge erwartete Bordellboom blieb allerdings aus. Was das Gunstgewerbe angeht, ist Tirol im Vergleich zur Nachbarschaft noch immer ein Entwicklungsland.