„Grüne“ Veranstalter in Kufstein ausgezeichnet

Vermeidung von Abfall, regionale Verpflegung oder umweltfreundliche Anreise. Immer mehr Veranstaltungen in Tirol achten auf Umwelt- und Klimaschutz. Die Initiative Green Events Tirol von Klimabündnis Tirol und Umwelt Verein hat im vergangenen Jahr 250 Events zertifiziert, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Aus dem Bezirk Kufstein wurden ebenfalls Events ausgezeichnet.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter des letzten Jahres erhielten eine Urkunde von Klimabündnis-Obfrau LHStv.Ingrid Felipe, Geschäftsführer Andrä Stigger und Michael Kneisl, Obmann des Umwelt Verein Tirol. Das Frisbee-Turnier Flying Unicorn Cup in Kundl wurde bereits zum vierten Mal als Green Event Tirol organisiert. Für die Verpflegung der SportlerInnen und Gäste haben die Veranstalter zu 100 Prozent auf Mehrweggeschirr umgesattelt. Außerdem wurden geehrt: Unterländer Frauensalon, Radfelder Tauschmarkt, 2. Austria Cup im Orientierungslauf, Niederndorfer Handwerks- und Genussnacht, Pädagogische Fachtagung Junge AbenteurerInnen, Jugendparty U18 Kufstein, The Student Beach Challenge 2019, INNROCK Open-Air-Festival, Schulsport Orientierungslauf.

„Das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil steigt spürbar in Tirol und das schlägt sich auch in einer umwelt- und sozial verträglichen Veranstaltungskultur nieder", freut sich LHStv. Ingrid Felipe. „Für die Jahre 2020 und 2021 hat das Land Tirol deshalb Förderungen in der Höhe von über 120.000 Euro bereitgestellt", teilt die grüne Landespolitikerin mit. Green Events Tirol gilt übrigens österreichweit als wegweisend. Veranstaltungen, die sich besonders hervorheben, haben die Chance auf den Green Event Star. Teil des Service-Pakets ist auch ein Netzwerk von Partnern aus den Bereichen Catering, Werbemittel, Bildungseinrichtungen, Initiativen und Veranstaltungsorten. (TT)