Hitze-Effekt: Schwangerschaften werden durch Klimawandel verkürzt

Los Angeles – Hitze kann zu kürzeren Schwangerschaften führen,. Das bestätigte eine neue Analyse einiger Forscher von der University of California in Los Angeles und vom Claremont McKenna College in Claremont. Das Team wertete für seine Analyse rund 56 Millionen Geburten im Zeitraum von 1969 bis 1988 aus. Heiße Tage verkürzen Schwangerschaften demnach um sechs Tage.

Es sei davon auszugehen, dass im Zuge der erwarteten Klimakrise zunehmend mehr Schwangere betroffen sein werden. Die Forscher verglichen die Geburtenrate an einem Tag mit einer Höchsttemperatur von 32,2 Grad mit demselben Kalendertag in anderen Jahren. Im Vergleich dazu stieg die Geburtenrate am heißen Tag und am folgenden Tag um insgesamt 1,63 an.

Erst 15 Tage nach dem heißen Tag hatte sich die Geburtenrate wieder normalisiert. Durch die Klimakrise im Zeitraum von 2080 bis 2099 könnten weitere 250.000 Schwangerschaftstage wegen heißer Tage hinzukommen.

Klimaanlagen könnten diesen Hitze-Effekt jedoch um drei Viertel vermindern. Der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am Berlinder St. Joseph Krankenhaus, Michael Abou-Dakn, betonte: „Der Mensch ist sehr anpassungsfähig.“ Die Hitze würde die Schwangerschaft demnach nicht dauerhaft negativ beeinflussen. (spot)