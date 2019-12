Österreichische Polizeischüler besuchen KZ-Denkstätte Mauthausen

Ein Besuch des Konzentrationslagers Mauthausen gehört in Österreich zur Grundausbildung eines jeden Polizisten. „MIttag in Österreich“ begleitete die künftigen Uniformträger an jenen Ort, an dem die Nazis von rund 80 Jahren rund 90.000 Menschen ermordeten.