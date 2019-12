Italiener besuchen Bergweihnacht: Innsbruck ist “molto bello!“

Von Alexandra Plank



Innsbruck — Woran erkennt man Italiener, wenn sie nicht reden? An der Kleidung, die einfach trendiger ist als in unseren Breiten. Karin Seiler-Lall, Direktorin von Innsbruck Tourismus, erklärt, dass mittlerweile schon mehr Italiener in der Weihnachtszeit nach Innsbruck kommen als rund um den 15. August.

„Innsbruck ist schon zu 90 Prozent ausgebucht, es gibt nur noch Zimmer ab 200 Euro pro Nacht." Auch die umliegenden Regionen wie das Stubai und bis nach Wattens würden vom Italieneransturm profitieren. Da der Hafen-Parkplatz weggefallen ist, würden die Wohnmobile nun am Natterer See und bei der Olympiaworld parken. „Doch warum fahren die Italiener nicht einfach bis nach Südtirol?", wundert sich ein Taxler.

Wir wollen es genau wissen und fragen Enzo, der aus Neapel stammt. Innsbruck sei „molto bello", gibt er uns zu verstehen und die Bergweihnacht präsentiere sich „magnifico". Besonders angetan hat es den italienischen Familien die riesige Kugel in der Maria-Theresien-Straße, in der man gemütlich und ohne Konsumzwang sitzen kann. Die Oma hat den Enkel auf den Schoß genommen und singt ihm ein Lied vor. Immer wieder macht sie ihn darauf aufmerksam, wie schön alles glitzert: „Che bello!" Womit wir beim akustischen Erkennen der Italiener wären: Sie sind präsent und lachen gern.

Am SoWi-Parkplatz dominieren italienische Busse. - Rudy De Moor

Die Familie kommt aus Apulien und macht hier fünf Tage Weihnachtsferien, wie der Vater erzählt. Beim Glühweinstand würden die Italiener gerne zugreifen, berichtet uns ein Standler, auch die Kiachl con crauti seien gefragt.

Studentin Eva Koch, die beim Infostand arbeitet, gibt an, dass die Italiener am meisten interessiere, wo sich der Busparkplatz befinde. Es seien sehr viele Tagestouristen da. „Richtig turbulent wird es am Wochenende." Sie mag an den Italienern ihren Familiensinn. „Da kommen die Großeltern, Eltern und Enkel, einen Hund haben sie oft auch noch mit." Und, was soll man sagen, selbst die Vierbeiner tragen elegantere Wintermäntelchen als in Innsbruck üblich.

Am liebsten kaufen die italienischen Gäste die Weihnachtstassen, berichtet Koch, wobei die jeweilige Farbenauswahl oft gestenreich, lautstark und anhaltend diskutiert werde.

Enzo gerät ins Schwärmen. - Rudy De Moor

Auf dem Weg zum Busparkplatz treffen wir eine Gruppe aus dem Trentino. Sie ist um 8 Uhr morgens losgefahren, die Anreise dauerte zweieinhalb Stunden. Um 15 Uhr geht es dann zurück. Beim Glühwein werde man sich aber zurückhalten, versprechen die Burschen grinsend und mit dem Zusatz: „Certo!"