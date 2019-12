Jüngstes Drogenopfer in Tirol war erst 15

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – 18 Menschen starben heuer bereits nach dem Konsum illegaler Drogen. Auch wenn das Jahr noch nicht vorüber ist, „entspricht die Anzahl dem langjährigen Durchschnitt“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Auffällig ist, dass zwischen Anfang Jänner und Ende November nur drei Frauen unter den Opfern waren. Zum Vergleich: Im Vorjahr registrierte die Polizei 21 Drogentote, davon waren acht weiblich. Was einem Anteil von 40 Prozent entspricht: „Wir hatten auch schon Jahre, in denen die Hälfte der Drogenopfer Frauen waren“, erinnert sich Pupp. Die starken Schwankungen beim Frauenanteil sind offenbar Zufall, eine Erklärung für das Auf und Ab „ist nicht ersichtlich“, so der LKA-Chef weiter.