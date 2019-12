Nach breitem Protest: Junger Afghane wird nicht abgeschoben

Langenlois – Der breite Protest gegen die geplante Abschiebung eines jungen Asylwerbers aus Afghanistan hat Wirkung gezeigt: Zia darf vorerst bleiben. Der 22-Jährige, der in einem Kloster im niederösterreichischen Langenlois lebt und dort eine Ausbildung macht, war in der Nacht auf Sonntag im Ordensgebäude festgenommen worden. In der Nacht auf Dienstag sollte er abgeschoben werden.

Das hatte für breite Kritik und Entsetzen gesorgt. Von den Klosterschwestern und Zias Mitschülern über den Langenloiser Bürgermeister bis hin zum Bundespräsidenten – zahlreiche Menschen setzten sich für den Verbleib des jungen Mannes ein. Am Montagabend gab die Flüchtlingsinitiative Langenlois schließlich Entwarnung: Die Abschiebung wurde gestoppt, Zia darf ins Kloster zurückkehren.

Schüler oder Lehrling?

Ziaulrahman Zaland, wie der junge Mann mit vollem Namen heißt, lebt seit August 2015 in Langenlois. Seit 2017 wohnt er im Klausurbereich des Klosters und besucht die Höhere Lehranstalt Sozialmanagement und Fachschule für Sozialberufe der Franziskanerinnen, die er im Juni 2020 abschließen soll. Die Frage war, ob die Ausbildung als Lehre gilt oder nicht. Lehrlinge dürfen nämlich nicht mehr abgeschoben werden – Schüler schon.

In seinem Heimatland Afghanistan drohe dem 22-Jährigen Verfolgung, erklärte die Flüchtlingsinitiative Langenlois. Zaland habe fliehen müssen, weil er „für das Militär gearbeitet und mit den Taliban in Konflikt geraten war“. Sein Asylantrag wurde demnach mit der Begründung abgelehnt, dass er in seiner Heimat genug „innerstaatliche Fluchtmöglichkeiten“ habe.

Da Zias Schulausbildung einen Lehrabschluss als Bürokaufmann beinhalte, zeigten sich Aktivisten und Schulschwestern jedoch positiv gestimmt, dass für den 22-Jährigen die Regelung für Asylwerber in Lehre angewendet werden könnte.

Aktivisten danken Unterstützern

Nach der verhinderten Abschiebung dankte die Flüchtlingsinitiative Langenlois Bundespräsident Alexander Van der Bellen, „der sich so für Zia eingesetzt hat“ – aber auch allen anderen Unterstützern von den Mitschülern über Politiker bis zu den Klosterschwestern. Die Schulschwestern hatten eine Petition an den Bundespräsidenten gerichtet. (TT.com, APA)