Diskriminierung am Arbeitsplatz: „Wir haben ein Rassismusproblem“

Von Natascha Mair

Innsbruck – „Ich schmeiße dir das Rührei auf den Kopf, du hässlicher N.“, antwortete der Souschef einer Innsbrucker Hotelküche auf eine von Kellner Paulo Alberto Dos Santos weitergeleitete Bestellung, schildert dieser. „Ich war zutiefst verletzt, aber perplex, weshalb ich auch meinen Dienst ganz normal beendete. Erst zu Hause wurde mir klar, dass ich etwas unternehmen muss“, erzählt er.

Davor, dass Menschen aufgrund eines bestimmten Merkmals schlechter behandelt werden als andere, schützt in Österreich das Gleichbehandlungsgesetz. Darin ist geregelt, dass Diskriminierung aus den Gründen Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, Alter und sexuelle Orientierung verboten ist, klärt Katharina Raffl von der Tiroler Gleichbehandlungsanwaltschaft auf. Bezogen auf die Arbeitswelt beinhaltet das Gesetz die Gleichstellung aller Menschen in Stelleninseraten, Bewerbungen oder bei Einstellung, Lohn und Gehalt, Beförderung, Arbeitsbedingungen, Beendigung eines Arbeitsverhältnisses und Berufsberatungen. Als Beispiele für Diskriminierung in der Arbeitswelt nennt Raffl: Wenn in Stelleninseraten „nur Inländer“ gesucht werden oder Frauen den Job verlieren, sobald die schwanger sind. Wenn Menschen am Arbeitsplatz wegen ihrer Hautfarbe beschimpft, sexuell belästigt oder wegen ihres Alters nicht beschäftigt werden.

„Man muss nicht direkt mit dem N-Wort beleidigt werden, damit es rassistisch ist“, gibt Ana E., die selbst schwarz ist, zu bedenken. Regelmäßig werde sie aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt oder nicht zu Bewerbungsgesprächen zugelassen, erzählt sie. „Mehrmals habe ich mich telefonisch für eine Stelle beworben und wurde freudig eingeladen. Vor Ort hieß es dann, noch bevor wir überhaupt geredet hatten, dass die Position gerade jetzt vergeben worden sei“, sagt sie. Auch wurde ihr schon direkt gesagt, dass sie für eine Stelle nicht geeignet sei, da man im Unternehmen regionale Produkte verkaufe und sie dafür zu exotisch sei. Oft könne sie sich auch schon gar nicht für bestimmte Stellen bewerben, weil es im Inserat heiße, dass man nur österreichische Staatsbürger suche, schildert Frau E. „Tirol hat definitiv ein Rassismusproblem“, ist sie überzeugt. Das spiegle sich natürlich in der Arbeitswelt wider, sagt sie. „In sichtbaren Positionen sind wir Schwarzen unterrepräsentiert. In einer Bank zum Beispiel sieht man so gut wie nie schwarze Angestellte“, berichtet die Betroffene weiter.

Theresa Hammer und Daniela Almer vom Klagsverband, einer Organisation zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, verweisen darauf, dass Diskriminierung ein gesamtgesellschaftliches Problem sei. „Strukturelle Faktoren des Arbeitsmarktes, wie die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, die gesellschaftliche Machtverteilung oder stereotype Vorstellungen über bestimmte Menschengruppen spielen eine entscheidende Rolle dabei, wer benachteiligt und wer bevorzugt behandelt wird“, erklären sie. Besondere Benachteiligungskonstellationen könnten entstehen, wenn Personen mehrere diskriminierungsanfällige Kriterien in sich vereinen, so etwa für Frauen mit Behinderungen oder Musliminnen, die Kopftuch tragen.

Katharina Raffl weist darauf hin, dass Diskriminierung nicht hingenommen werden muss. „Betroffene können sich jederzeit an die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden. Wir beraten und unterstützen auf dem Weg zum Recht“, betont sie. Man könne vermutlich diskriminierende Arbeitgeber auffordern, eine Stellungnahme abzugeben und versuchen, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Gelinge keine Einigung, könne man gerichtlich Schadenersatz einklagen, erklärt sie. Raffl rät, sich Notizen zu machen sowie Beweise zu sammeln. Mitarbeitern von Diskriminierten empfiehlt sie: „Schauen Sie hin, nicht weg. Bieten Sie der betroffenen Person Ihre Unterstützung als Zeuge an.“

Den Weg der Klage ist auch Paulo Alberto Dos Santos gegangen. Nachdem er sich an seine Vorgesetzten gewandt hatte, dort aber auf Unverständnis stieß, meldete er den Vorfall der Tiroler Gesellschaft für rassismuskritische Arbeit (TIGRA). „Ich wollte eine außergerichtliche Lösung, eine Entschuldigung hätte mir schon gereicht“, betont der Brasilianer. Da sich Arbeitskollege sowie Dienstgeber uneinsichtig zeigten, vermittelte TIGRA Dos Santos an den die Klage einleitenden Klagsverband. Im März 2017 hat das OLG Innsbruck dem Kellner in zweiter Instanz 1500 Euro Schadenersatz zugesprochen. „Dem Urteil kommt besondere Bedeutung zu, weil zum ersten Mal schon eine einmalige Beleidigung als rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz anerkannt wurde. Bisher galt lediglich ein diskriminierendes Verhalten von gewisser Dauer als wesentlich für eine erfolgreiche Klage“, erzählt Dos Santos.