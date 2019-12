Verschwundene oder kaputte Pakete: Nur nicht abwimmeln lassen

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Bei den Konsumentenschützern der Arbeiterkammer (AK) Tirol mehren sich vor Weihnachten die Anfragen und Beschwerden verärgerter Verbraucher. Meistens geht es dabei um verschwundene oder beschädigte Pakete und damit verbunden um die Frage, wer für den Schaden aufkommt. Auch ob die verloren gegangene Ware nun bezahlt werden muss oder nicht, ist vielen nicht klar.

AK-Experte Andreas Oberlechner informiert über eine rechtliche Grundregel beim so genannten Versendungskauf, die für diese Fälle gilt: „Gemäß den Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes haftet grundsätzlich der Unternehmer, wenn die Ware am Transportweg verloren geht oder beschädigt wird, das Versandrisiko trägt somit der Händler.“ So geht das Risiko grundsätzlich erst mit ordnungsgemäßer Ablieferung der Ware auf den Verbraucher über. Damit ist die so genannte Besitzerlangung durch den Verbraucher gemeint oder durch einen von ihm bestimmten empfangsberechtigten Dritten. Der Käufer muss seine Ware also auch wirklich bekommen haben.

Eine Abweichung von dieser allgemeinen Grundregel, die laut Oberlechner in den allermeisten Fällen Anwendung findet, wäre nur dann gegeben, wenn der Verbraucher selbst mit einem von ihm bestimmten Transporteur einen Beförderungsvertrag abschließt, anstatt die vom Händler vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit dafür zu nutzen. Dadurch hätte er aber auch das Risiko bei Verlust oder Beschädigung einer Ware auf dem Transportweg selbst zu tragen.

Oberlechner rät, bei Problemen keine Zeit zu verlieren und möglichst rasch zu reagieren. Betroffene sollten mit dem Händler Kontakt aufnehmen und ihn über die Schwierigkeiten bei der Zustellung informieren. Außerdem sollten die Kunden Abhilfe verlangen. Es ist der Händler, der sich dann um alles Weitere kümmern muss.

Der Konsumentenschützer stellt auch klar, dass die Ware erst dann bezahlt werden muss, „wenn sie der Besteller selbst oder der von ihm bestimmte empfangsberechtigte Dritte ordnungsgemäß und unbeschädigt erhalten hat“. Wer schon eine Vorauszahlung geleistet hat, kann diese bei endgültig verschwundenen Paketen vom Vertragspartner zurückverlangen bzw. bei beschädigten Waren auf kostenfreie Verbesserung durch den Händler bestehen.

Um das Risiko beim Versenden von Paketen gering zu halten, rät Oberlechner auch dazu, diese möglichst an eine Adresse schicken zu lassen, wo zu den voraussichtlichen Lieferzeiten auch jemand für eine Übernahme angetroffen werden kann. Eine Alternative sind Abhol- und Packstationen bzw. Paketshops oder Wunschpostfilialen, wo der Kunde die Ware später ­abholen kann.

Ist der Empfänger nicht zuhause, werden Pakete oft bei einem Nachbarn abgegeben. Wer das auf keinen Fall möchte, sollte sich vorab entsprechend darüber informieren, welcher Paketdienst mit der Zustellung beauftragt wird und ob eine Lieferung an Nachbarn ausgeschlossen werden kann.

Groß ist der Ärger auch über bestellte Geschenke, die entgegen den Versprechungen erst nach Weihnachten ankommen – zu spät, um sie unter den Weihnachtsbaum zu legen: Während es beim Standard- oder Normalversand keine Garantie für bestimmte Lieferzeiten gibt, werden bei „Express- oder Sofortlieferungen“ konkrete Vereinbarungen angeboten, wie eine Zustellung bis zu einem bestimmten Tag oder sogar innerhalb von 24 Stunden. Oberlechner: „Bei solchen aufpreispflichtigen Zusatzvereinbarungen handelt es sich um vertraglich zugesicherte Leistungen. Wird daher in derartigen Fällen ein Paket später geliefert, werden vertragliche Pflichten verletzt.“ Er empfiehlt Konsumenten, „die Details solcher Zusatzvereinbarungen und Lieferzeitzusagen bereits im Vorfeld genau zu prüfen und beim Vertragspartner zu hinterfragen“.

Bei Problemen rät Oberlechner Betroffenen, „sich auf keinen Fall vorschnell abwimmeln zu lassen“ und wenn nötig auch mit Nachdruck auf ihre Rechte zu bestehen und den Händler oder Vertragspartner in die Verantwortung zu nehmen. Sollte sich der Fall dennoch nicht lösen lassen oder sich der Verkäufer „stur stellen“, stehen die AK-Experten unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/2255221818 mit Rat und Tat zur Seite.

Wer seine Pakete lieber an eine der rund um die Uhr zugänglichen Selbstbedienungs-Abholstationen schicken lässt und – sollte der Inhalt nicht passen – dort auch selbst wieder zurücksenden will, kann derzeit vor noch nicht befüllten Schließfächern oder vollen Versandboxen stehen. Post-Pressesprecher Michael Homola räumt ein, dass es in manchen Filialen Probleme geben kann: „Es kommt vor, dass die Sendungen nicht entnommen werden können.“

Grund ist der erhöhte Bedarf. Bis Beginn der Weihnachtszeit stellt die Post täglioch 42.000 Pakete zu, dann kommen noch über 20.000 dazu. Holen die Kunden ihre Lieferungen nicht gleich ab, können die Fächer nicht nachgefüllt werden. Für die Post sind in Tirol im Dezember 70 zusätzliche Mitarbeiter unterwegs. Homola: „Für uns ist mehrere Monate lang Weihnachten. Die Saison beginnt im Oktober, wenn die ersten Pakete aufgegeben werden, und endet Ende Jänner, wenn die letzten zurückgeschickt werden.“