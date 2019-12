Video: Carabinieri helfen Tiroler Polizei am Innsbrucker Christkindlmarkt

Bereits zum zehnten Mal gehen in der Adventszeit italienische Carabinieri zusammen mit Tiroler Polizisten in der Innsbrucker Innenstadt auf Streife. Sie sollen unter anderem bei Amtshandlungen mit italienischen Staatsbürgern behilflich sein – haben also vor allem eine beratende Funktion und sind nicht bewaffnet. In der Vorweihnachtszeit kommen jährlich Zigtausende Italiener in die Tiroler Landeshauptstadt.