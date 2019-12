Onkel Franz erzählt in der Schule: Wie man Weihnachten spüren kann

Von Christoph Blassnig

Lavant — Letzte Woche haben die 27 Kinder in der Volksschule Lavant wieder einmal Besuch erwartet. Onkel Franz, ein älterer Dorfbewohner, ist in die Schule gekommen und hat den Kindern von Weihnachten erzählt. Davon, wie es sich damals im Dezember zugetragen hat, als er selbst noch ein Kind gewesen ist.

„Es geht immer um das Miteinander", sagt Schulleiter Walter Schneider. „Heute wie damals. Wir versuchen uns in dieser besinnlichen Zeit vor Weihnachten auch in der Schule zu entschleunigen, die Technik zurückzufahren und das echte Erleben der Welt um uns herum ganz in den Mittelpunkt zu stellen."

Theresa und Manuel fischen im Beutel nach einer Überraschung. - Christoph Blassnig

Seit einem Monat fällt kein Sonnenlicht mehr ins Dorf. „Die Kinder kennen Licht und Dunkelheit, spüren Kälte und Wärme. Wir sind täglich im Freien und beobachten die Natur. Der Zauber dieser Zeit lässt sich wohl am besten mit kindlicher Seligkeit einfangen", meint der Lehrer. Es hat schon Tradition, dass die Lavanter Kinder vor Weihnachten mit dem Förster in den Wald gehen, um einen Christbaum auszusuchen, ihn zu fällen und anschließend im Gänsemarsch ins Dorf zu transportieren.

Wie es einst Maria und Josef mit dem Jesuskind bei den Tieren im Stall ergangen sein muss, können sich die Schüler leichter vorstellen, nachdem sie selbst beim Bauern die Schafe gesehen haben. Sie sammeln Moos für die Krippe, gestalten die Rorate mit Gesang und Texten, holen Nikolaus und Krampus in das Klassenzimmer und begleiten die Jäger in den Wald, um die Futterkrippen für die Wildtiere aufzufüllen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Fast jeden Tag machen wir ein Feuer", erzählt Maximilian Jaufer. Aus dem Brunnen vor der Schule holen die Kinder Eisbrocken, die sie in einem Eislager im Garten horten und für ihre Experimente nutzen. „Die halbe Klasse war schon überschwemmt, weil Max so viel Eis bringt", verrät Theresa Hanser-Wibmer. Manuel Reisenzein berichtet stolz vom kleinsten Basar der Welt, zu dem die Kinder jedes Jahr im Advent einladen. „Holzspäne und gestrickte Socken habe ich verkauft, die waren der Renner." Das halbe Dorf nutzt diesen Nachmittag zum Ratschen bei Kaffee und Kuchen. Den Verkaufserlös geben die Kinder an ein Kind in Afrika weiter.

Maximilian ist für seine riesigen Eisbrocken bekannt. - Christoph Blassnig

An jedem Schultag versteckt Walter Schneider in einem großen Beutel eine Überraschung für die Kinder. „Weihnachten ist etwas Wunderbares, das es zu erhalten gilt. Wir dürfen niemals zulassen, dass es verschüttet wird."