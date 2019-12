Gottesdienste kommen per Stream aus dem Dom

Gute Nachrichten für alle in der Erzdiözese Salzburg und darüber hinaus, die keinen Gottesdienst im prachtvollen Dom zu Salzburg verpassen wollen. „Man kann sie ab Weihnachten via Bild und Ton auf der Dom-Homepage mitverfolgen", sagt Obermesner Dietmar Koisser, der den Regieplatz getestet hat. Der Plan laute, grundsätzlich alle Gottesdienste zu übertragen, besondere jedoch von einem Regisseur gesteuert zu zeigen. „Bei der Tonqualität werden wir noch kräftig aufrüsten, um den Zuschauern die Mozartmessen und andere Höhepunkte mit Qualität anbieten zu können", sagt Koisser. Wem der neue Dienst nutzt? „Ich denke auch an Menschen, die viele Jahrzehnte in den Dom zum Gottesdienst gekommen und nun älter, krank, im Spital oder Seniorenheim sind. Für sie ist die Übertragung eine tolle Geschichte und man braucht nicht zu meinen, dass jemand mit 80 Jahren nicht mit dem Internet umgehen kann", sagt Domkustos Johann Reißmeier. Der Priester weiß, dass auch die Mozart-Messen und Werke der Wiener Klassik durchaus anziehend wirken. Reißmeier: „Manche kommen sogar aus Rom, weil solche Messen im Dom nicht nur aufgeführt werden, sondern zur Liturgie gehören." Die Übertragungen starten am 25. Dezember unter www.salzburger-dom.at Die Vision des Obermesners Koisser: „Die Bilder könnte es auch auf weiteren Bildschirmen für die Leut­e geben, die im Dom weiter hinten sitzen." (TT)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter