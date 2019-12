Letztes Update am So, 22.12.2019 19:59

Bildergalerie: Das Christkindl zog in Innsbruck ein

Leuchtende Kinderaugen erhellten am Sonntagabend die Landeshauptstadt. Der traditionelle Christkindleinzug war wieder das Highlight der Vorweihnachtszeit in Innsbruck und lockte Tausende Besucher an. Häufigster Satz, der zu hören war: „Schau Mama, da ist das Christkindl.“ Der Umzug führte von der Triumphpforte über die Maria-Theresien-Straße, den Marktgraben, das Herzog-Otto-Ufer bis zum Landestheater, wo Bischof Hermann Glettler das Christkindl und die Besucher in Empfang nahm. Mit dabei waren Hunderte Engel und Hirten, sowie viele Kinder, die am Ende alle gemeinsam „Stille Nacht“ anstimmten.